Поездку Валерия Непомнящего в Камерун с целью создания футбольного клуба отложили

Точные причины переноса поездки неизвестны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поездка российского тренера Валерия Непомнящего в Камерун с целью работы по созданию футбольного клуба отложена. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

28 июля на саммите "Россия - Африка" Непомнящий рассказал, что ему предложили помочь в организации профессионального футбольного клуба в Камеруне, который соответствовал бы стандартам команд из России. 5 августа Непомнящий рассказал ТАСС, что планирует в августе приехать в Камерун.

"Пока поездка не состоялась, все на листе ожидания, какие-то проблемы у них возникают, - сказал Непомнящий. - Тут даже не надо гадать, вы, наверное, Камерун не знаете, это от недели и далее могут отложить, кто знает, как будет решен этот вопрос. Пока ничего не ясно".

"Возможно, в этом месяце, возможно, что и нет. Никто не разъясняет, из-за чего именно отложили, разные причины и проблемы. Удаленно мы, конечно, общаемся, но там нужно посмотреть инфраструктуру на месте, побеседовать с людьми и так далее. Я отправляюсь туда за счет Камеруна", - добавил Непомнящий.

Непомнящему 80 лет, он возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством камерунская команда стала первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира.