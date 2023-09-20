Сидоренко рассказал о старте сезона в клубном чемпионате Франции по настольному теннису

Клуб "Энбон", за который выступает россиянка, со счетом 3-0 обыграл "Монпелье" в первом туре чемпионата Франции

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Опыт игры в Германии помог вице-чемпиону Европы по настольному теннису 2021 года россиянину Владимиру Сидоренко одержать победу над 18-й ракеткой мира французом Алексисом Лебруном в первом туре клубного чемпионата Франции. Об этом она рассказал ТАСС.

19 сентября "Энбон", за который выступает Сидоренко, одержал победу со счетом 3-0 над "Монпелье". Сидоренко с таким же счетом обыграл Лебруна. В прошлом сезоне россиянин выступал за германский "Ной-Ульм".

"Отличное начало сезона, атмосфера в зале была прекрасная, 1 500 тыс. человек пришло, во многом из-за Лебруна. Спасибо команде за то, что поддерживала меня, некоторые игроки помогли по тактике, подсказывали, как играть против Алексиса. Мне помог немецкий опыт за плечами и все три месяца лета, когда я тренировался по три раза в день", - сказал Сидоренко.

Сидоренко 21 год, он является первой ракеткой России. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Германии. В 2023 году он завоевал три золотые и одну бронзовую медали на чемпионате России.