В "Оренбурге" рассказали, что не думали о возвращении Ярошика на пост тренера команды

Чешский тренер покинул оренбургский клуб через два месяца после назначения

ТАСС, 20 сентября. Руководство "Оренбурга" устраивает работа главного тренера команды испанца Давида Деограсии, в футбольном клубе не задумывались о возвращении чеха Иржи Ярошика. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Возвращение Ярошика? Мы не думали на эту тему. Иржи хороший парень, но у нас есть тренер, работаем с Давидом Деограсией. Нас все устраивает", - сказал Андреев.

Деограсия возглавил "Оренбург" 22 августа после ухода Ярошика, чех покинул клуб по семейным обстоятельствам спустя два месяца после назначения.

"Оренбург" провел четыре матча под руководством Деограсии, одержал три победы и один раз сыграл вничью.