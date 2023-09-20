Корстин объяснила, почему сербские команды не сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Сербы не смогли встроить турнир в свой календарь соревнований

ТАСС, 20 сентября. Сербские клубы не смогли встроить Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу в свой календарь соревнований. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В турнире примут казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", московский ЦСКА, петербургский "Зенит", нижегородский "Пари Нижний Новгород", московский МБА, турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ". В прошлом году в Суперкубке Единой лиги ВТБ играли сербские "Партизан" и "Мега".

"Если честно, то мы хотели пригласить и турков, и сербов, - сказала Корстин. - Последние остались очень довольны прошлогодним Суперкубком и были готовы вновь поучаствовать, но у сербов не получилось встроить наш турнир в свой календарь, а с турками все сложилось. Что касается "Фенера", то, как вы знаете, их тренирует Димитрис Итудис, он много лет работал в ЦСКА, любит Россию и Москву, мы с ним в тесном контакте, президент Единой лиги Сергей Кущенко общался с ним напрямую и в итоге сумел договориться. "Бешикташ" тоже серьезный клуб, я даже успела поиграть за него".

"Важно отметить, Суперкубок - единственный международный баскетбольный турнир, который сейчас проходит на территории России. Мы проводим его совместно с Департаментом спорта города Москвы", - добавила Корстин.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 21 по 24 сентября в Москве. Турнир состоится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является петербургский "Зенит".