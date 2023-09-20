Ольховский считает, что теннисист Сафиуллин заслуженно победил Накашиму

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин превосходил американца Брэндона Накашиму во всех компонентах игры и заслуженно победил в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. В следующем круге он встретится с британцем Дэниелом Эвансом.

"Сафиуллин очень хорошо провел сегодняшний матч против Накашимы. Он здорово подавал, да и во всех остальных компонентах превзошел своего соперника, так что заслуженно выиграл. Посмотрим, как он будет дальше идти по турниру, но Роман в этом году показывал, что может играть со всеми", - сказал Ольховский.

Сафиуллину 26 лет, он занимает 55-е место в рейтинге ATP. На его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).