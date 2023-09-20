Футболист Глушаков не исключил, что начнет тренерскую карьеру в костромском "Спартаке"

Ранее Глушаков подписал контракт с клубом Второй лиги

ТАСС, 20 сентября. Чемпион России 2017 года по футболу Денис Глушаков не исключил, что начнет тренерскую карьеру в "Спартаке" из Костромы. Об этом Глушаков рассказал "Спорт-Экспрессу".

20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским "Спартаком", выступающим в Леон - Второй лиге.

"Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать. Что касается тренерской деятельности - посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано", - сказал Глушаков.

Глушакову 36 лет, с февраля 2023 года до конца прошлого сезона он выступал за "Пари Нижний Новгород". За нижегородский клуб он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее полузащитник играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.