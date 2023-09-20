Корстин рассказала, что в Суперкубке Единой лиги ВТБ не будет призовых

Турнир пройдет в Москве с 21 по 24 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Участники Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу не получат призовых по итогам турнира. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 21 по 24 сентября в Москве. В турнире примут участие казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", московские ЦСКА и МБА, петербургский "Зенит", "Пари Нижний Новгород", турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ".

"Призовых нет. Это чисто спортивное мероприятие, - сказала Корстин. - Хочу пригласить на Суперкубок всех болельщиков, в особенности тех, которые говорят, что им не хватает настоящего баскетбола на Матче всех звезд. В этот раз баскетбола и борьбы будет предостаточно".

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является петербургский "Зенит".