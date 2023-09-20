Российский дзюдоист Тасоев получил золото чемпионата мира после пересмотра итогов финала

Спортсмен получил награду на тренировке перед турниром "Большой шлем" в Баку

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Инал Тасоев получил золотую медаль, присужденную Международной федерацией дзюдо (IJF) после пересмотра итогов финальной схватки чемпионата мира 2023 года в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Награду и красную нашивку на кимоно, полагающуюся всем действующим победителям чемпионата мира по дзюдо, российский спортсмен получил на тренировке перед турниром "Большой шлем" в Баку.

"О том, что в Баку будут вручать долгожданную медаль, узнал еще на учебно-тренировочном мероприятии в Академии единоборств. Рад, что мне не стали отправлять ее домой, а передали в присутствии всей команды. Счастлив, что смог разделить с ними этот важный момент. Теперь, когда награда у меня, могу полноценно сказать, что я чемпион мира", - сказал Тасоев.

9 июня пресс-служба IJF сообщила, что организация приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг Тасоеву. В финальной схватке, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в контратаке смог применить прием, который привел к падению соперника, но судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо. После экспертного анализа IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки к Олимпиаде в Париже.