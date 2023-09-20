"Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3 в матче Лиги чемпионов

В другом матче группы А турецкий "Галатасарай" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном"

ТАСС, 20 сентября. Германская "Бавария" со счетом 4:3 обыграла английский "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (53, с пенальти) и Матис Тель (90+2). У проигравших отличились Расмус Хёйлунн (49), Каземиро (88) и Бруну Фернандеш (90+5).

В другом матче группы А турецкий "Галатасарай" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 2:2. Во втором туре "Бавария" на выезде сыграет с "Копенгагеном", "Манчестер Юнайтед" примет "Галатасарай". Встречи пройдут 3 октября.

В группе В английский "Арсенал" со счетом 4:0 разгромил нидерландский ПСВ, испанская "Севилья" и французский "Ланс" сыграли вничью (1:1). В матчах группы С испанский "Реал" со счетом 1:0 обыграл германский "Унион", итальянский "Наполи" оказался сильнее португальской "Браги" (2:1). В матчах квартета D австрийский "Зальцбург" со счетом 2:0 победил "Бенфику", итальянский "Интер" и испанский "Реал Сосьедад" сыграли вничью (1:1). Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян остался в запасе.

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.