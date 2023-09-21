Доходы баскетбольной Единой лиги ВТБ за сезон-2022/23 составили более 1,3 млрд рублей

Расходы равны 884,2 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23 оказался профицитным, доходы составили 1,365 млрд рублей, расходы - 884,2 млн рублей. Это следует из таблицы с данными бюджетов Единой лиги ВТБ и выступающих в ней российских клубов, имеющейся в распоряжении ТАСС с четверга.

Годом ранее доходы турнира составили 1,134 млрд рублей, расходы - 806,6 млн рублей.

Основную часть доходов лиги составили поступления по спонсорским договорам от банка ВТБ, "Лукойла", "Сибура", "Академсервиса", "Согаза", "Русвьетпетро" и "Олимпа" - 725 млн рублей. На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 млн рублей.

С 21 по 24 сентября на "ВТБ-Арене" в Москве проходит Суперкубок Единой лиги ВТБ. Новый сезон регулярного чемпионата стартует 30 сентября.