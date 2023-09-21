Сербская компания не расплатилась с Единой лигой ВТБ за показ прошлого сезона

Новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ до сих пор не получило от сербской компании средства за телевизионные права на показ сезона-2022/23. Об этом журналистам рассказал почетный президент лиги Сергей Иванов.

"Сербская компания до сих пор не расплатилась за телевизионные права за прошлый сезон, в связи с тем, что "зависли" валютные средства", - сказал Иванов.

Новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября. Действующим победителем турнира является казанский УНИКС, в финальной серии плей-офф обыгравший краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Третье место занял московский ЦСКА.