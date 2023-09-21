Сергей Иванов объяснил, почему Единая лига ВТБ не приглашает китайские клубы

По мнению почетного президента турнира, китайские клубы играют в специфический баскетбол и пока уступают по своему уровню командам Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Китайские клубы играют в специфический баскетбол и пока не могут составлять достойную конкуренцию командам Единой лиги ВТБ. Такое мнение журналистам высказал почетный президент лиги Сергей Иванов.

В Единой лиге ВТБ сезона-2023/24 выступят 12 российских команд, казахстанская "Астана" и белорусский "Минск".

"Можно и индонезийские клубы приглашать, и филиппинские. Что касается китайских, то там специфический баскетбол, он строится на шоу, без защиты. Но если появится клуб, который будет очень хотеть и составлять реальную конкуренцию - тогда да. Но пока я такого не вижу", - сказал Иванов.

С 21 по 24 сентября в Москве проходит Суперкубок Единой лиги ВТБ, на котором, помимо шести лучших российских команд прошлого сезона, выступают турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ". "Лет 15 назад на этот турнир приезжал "Жальгирис", мир меняется. Кого можем, того приглашаем на Суперкубок, конечно, будем и дальше экспериментировать. Современная обстановка не дает нам возможности заикнуться пригласить "Реал" и "Барселону", мы бы хотели, но даже если бы они согласились, им же не дадут", - отметил Иванов.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит в третий раз. В прошлом году участие в турнире принимали сербские "Партизан" и "Мега".