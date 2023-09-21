"Локомотив-Кубань" обыграл ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ

В полуфинале краснодарцы сыграют с турецким "Фенербахче"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 100:98 в овертайме победил московский ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Матч прошел в Москве.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 44 очка. Лучшим в составе краснодарского клуба стал Владислав Емченко - 22 очка.

В полуфинале "Локомотив-Кубань" сыграет с турецким "Фенербахче", который ранее в четверг победил московский МБА со счетом 94:79.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит в Москве и завершится 24 сентября. В турнире также принимают участие казанский УНИКС, петербургский "Зенит", нижегородский "Пари Нижний Новгород", турецкий "Бешикташ". В прошлом году в Суперкубке Единой лиги ВТБ играли сербские "Партизан" и "Мега".

Турнир проходит в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является "Зенит".