Уничтожить и победить. Как проводятся гонки на выживание

Соревнования впервые стали проводиться в США в 1950-е годы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Всемирный день без автомобилей, когда всем водителям предлагается отказаться от личного транспорта, отмечается 22 сентября. ТАСС рассказывает о гонках на выживание, которые способствуют разрушению машин.

Во Всемирный день без автомобилей проводятся разные акции и мероприятия, пропагандирующие идею пешего и велосипедного видов передвижения. Предлагается в этот день отказаться от автомобилей и использовать хотя бы общественный транспорт. В России этот день отмечается с 2008 года. Лучшей пропагандой неиспользования автомобилей являются гонки на выживание. Более известное название этого развлечения - дерби по сносу или дерби по уничтожению.

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Такие соревнования впервые стали проводиться в США в 1950-е годы, существует также версия, что зародились гонки на выживание в 1930-40-х годах, однако эти данные не подтверждены. Гонщик Ларри Мендельсон понял, что обычные гонки не такие зрелищные, болельщикам интереснее наблюдать за столкновениями машин. Чаще всего в соревнованиях принимают участие пять водителей на пяти машинах на песочной или земляной закрытой территории. Побеждает тот, чья машина останется на ходу последней.

Для участия в соревнованиях водитель должен иметь права и быть старше 16 лет. Сначала машины выстраиваются в одну очередь на трассе или ездят по овальной дорожке. Обычно каждый водитель должен врезаться в другого каждые 2 минуты, если за каким-то участником наблюдается бездействие, то его дисквалифицируют. Также водителей могут дисквалифицировать за намеренное попадание в дверь машины соперника. После поломки машины у водителя есть от 30 секунд до 1 минуты, чтобы реанимировать автомобиль, если аппарат не заводится, то участник заканчивает гонку. У каждого водителя с передней стороны закреплена деревянная палка с флагом, чтобы при желании водитель мог объявить о завершении гонки, а также для того, чтобы пометить машину дисквалифицированного. Помимо самого победителя, в таком соревновании даются призы зрительских симпатий, например, болельщики могут выбрать номинанта на "Безумную собаку", приз вручается тому, кто показал самое захватывающее представление.

С 1960-х годов популярность этого вида спорта росла, гонки на выживание часто проводились на окружных ярмарках, а такое занятие стало субкультурой в США. С течением времени гонки на выживание стали транслироваться по телевидению, благодаря чему интерес у болельщиков к данному виду спорта рос. В 1972 году было проведено отдельное дерби по сносу с участием чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" американца Марио Андретти, а также других бывших гонщиков Энтони Джозефа Фойта - младшего и Бобби Ансера. Однако интерес к гонкам на выживание был не таким долгим, в 1980-х годах дерби на выживание стал менее привлекать болельщиков, в том числе из-за того, что программа "Широкоформатный мир спорта" на ABC, которая транслировала шоу, перестала освещать данные мероприятия.

Возвращение популярности и виды машин

Для участия в гонках на выживание нужны были специальные автомобили. Изначально водители соревновались на машинах класса "седан", то есть самые обычные легковые автомобили. Часто машины покупались на каких-то свалках, после этого немного приводились в порядок и рвались в дерби по сносу. При этом после соревнований машины еще не раз могли использоваться на свой страх и риск. Часто автомобиль мог отслужить до пяти гонок на выживание.

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Кроме этого, машины проходили специальную подготовку. Например, у автомобиля заваривались задние двери, убирались стекла и фары, перемещались бензобаки и радиаторы. Все это сделано для того, чтобы в том числе машина не взорвалась. Чтобы машины прослужили дольше, иногда каркас немного прогибается, а задние бамперы снимаются. Водители стараются справляться сразу с двумя задачами: сохранить действие машины и обезопасить ее.

Изначально водители соревновались на седанах, но позднее популярными стали компактные машины с передним приводом, так как они дольше могли сохранять возможность передвижения. Со временем появлялись новые форматы. Далее начались дерби по сносу с использованием комбайнов, пикапов, внедорожников и даже автобусов. Именно соревнования по гонкам на выживание на автобусах стали самыми просматриваемыми.

Популярность к дерби по уничтожению вернулась в 2000-е годы. В 2001 году стало известно, что от 150 до 225 тыс. водителей приняли участие хотя бы в одном из 2 000 соревнований, проводимых в США. В наши дни эти мероприятия также остаются хорошим развлечением для болельщиков, но интересны соревнования в основном на школьных автобусах, трейлерах. Особенно гонки на выживание любят в США, интерес также остается в Австралии. В Европе такое развлечение менее популярно среди водителей и болельщиков.

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Также среди любителей дерби популярны соревнования по ролловеру. Главной задачей является перевернуть автомобиль большее количество раз. На трассе размещается специальная рампа, водитель проезжает по ней колесами одной стороны и совершает переворот машины. Побеждает тот, кто сделал больше переворотов на автомобиле, пока машина не сломалась. В таких соревнованиях уже используются компактные автомобили и хэтчбэки, меньший вес таких автомобилей позволяет легче ездить. Однако отдельно проводятся соревнования и на других машинах.

В России данные форматы не проводятся. Однако нашелся новый способ времяпрепровождения. В стране проводят чемпионат по гонкам на выживание, главной задачей которого является первым завершить гонку. Водители на своих специально прокаченных автомобилях проходят на скорость трассу, во время гонки можно выталкивать соперника с дороги. Сначала проводятся три предварительных заезда, которые являются квалификационными. В финальном заезде определятся победитель соревнований. Одним из наиболее известных турниров является открытый чемпионат по гонкам на выживание в Ленинградской области. Эти соревнования похожи на контактный автокросс.

Дерби по сносу довольны популярны и интересны. Это отличный способ сломать свою машину, если она не нужна. Во Всемирный день без автомобилей можно было бы отлично провести время, посмотрев, как другие уничтожают четырехколесные средства передвижения.