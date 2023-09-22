Юниорская женская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА

Соревнования пройдут в Сербии в конце сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Юниорская женская сборная России (игроки не старше 15 лет) в конце сентября примет участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Елена Медведь.

"У нас очень насыщенный сентябрь. Мы едем играть в Белоруссию два товарищеских матча. А в конце сентября нас ждет турнир развития УЕФА, в нем также примут участие команды Белоруссии, Словении и Сербии. Турнир пройдет в Сербии", - рассказала Медведь.

В конце мая турниры развития УЕФА прошли в Волгограде, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки не старше 16 лет). Российские команды стали победителями соревнований, в мужском турнире также приняли участие команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии, в женском - сборные Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

Также в 2023 году женская сборная России участвовала в чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди игроков не старше 17 лет. Россиянки стали победительницами турнира, обыграв команды Бангладеш, Бутана, Непала и Индии. Команду также возглавляла Елена Медведь.