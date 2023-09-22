Хоккейный клуб "Спартак" продлил контракт с вратарем Сковронским

Соглашение рассчитано на два сезона

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" продлил контракт с вратарем Андреем Сковронским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на сезоны-2023/24 и 2024/25.

21 сентября Сковронский впервые в сезоне защищал ворота "Спартака" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В игре против астанинского "Барыса" (6:3) он сделал 33 сейва.

Сковронскому 25 лет, он является воспитанником "Спартака". В составе основной команды красно-белых он дебютировал в сезоне-2021/22. С 2019 по 2022 год он выступал за воскресенский "Химик", который входит в систему "Спартака".