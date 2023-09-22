Международный союз велосипедистов допустил россиянина Лаптева до зарубежных стартов

Спортсмен был лишен такой возможности в июне

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) снял с российского велогонщика на шоссе Савелия Лаптева запрет на выступление на международных стартах. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Григорий Лаптев.

"Вопрос решен, 14 сентября пришло письмо из UCI, - сказал собеседник ТАСС. - В нем была изложена позиция, согласно которой Савелий допускается до соревнований. Сейчас он в команде, готовится к стартам".

Лаптев в начале июня был лишен возможности выступать на международных стартах, включая чемпионаты и первенства мира, из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI. Поводом для отстранения, по словам отца гонщика, стала имеющаяся у UCI информация о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации. Сам Лаптев-младший сразу отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения.

В декабре Лаптев подписал контракт с казахстанской профессиональной командой Astana Qazaqstan Development Team, выступающей в континентальном шоссейном туре. В августе 2022 года в Ульяновске он выиграл бронзу на первенстве России в многодневной гонке. В 2021 году Лаптев стал победителем многодневной велогонки Velo Alanya Junior. Ранее спортсмен успешно выступал в гонках на велотреке, где не раз становился призером юношеского первенства России.