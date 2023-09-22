Нагельсман стал новым главным тренером сборной Германии по футболу

Контракт со специалистом рассчитан до 31 июля 2024 года

ТАСС, 22 сентября. Юлиан Нагельсман назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Германского футбольного союза.

Контракт с Нагельсманом рассчитан до 31 июля 2024 года.

"В нашей стране будет чемпионат Европы, это что-то особенное. Я сконцентрируюсь на этом турнире. В следующем году мы будем сплоченной командой", - сказал Нагельсман.

10 сентября пост главного тренера команды покинул Ханс-Дитер Флик, который возглавлял ее с августа 2021 года. Перед уходом Флика сборная Германии провела пять матчей подряд без побед. 12 сентября немцы под руководством Руди Фёллера, который исполнял обязанности главного тренера, со счетом 2:1 победили сборную Франции.

Нагельсману 36 лет, с 2021 по 2023 год он возглавлял германскую "Баварию", с которой один раз стал чемпионом Германии, дважды - обладателем кубка страны. До этого специалист возглавлял "Хоффенхайм" и "Лейпциг".

В 2024 году в Германии пройдет чемпионат Европы, сборная Германии не принимает участия в отборочном турнире и во время пауз на игры сборных проводит товарищеские матчи. Следующую встречу немцы проведут 14 октября против команды США.