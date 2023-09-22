РФС будет давать возможности женщинам судить матчи мужских команд

Главным арбитром матча Кубка России между калининградской "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" была Вера Опейкина

ТАСС, 22 сентября. Российский футбольный союз (РФС) будет давать возможности женщинам-арбитрам работать на матчах мужских команд. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент РФС Александр Дюков.

Главным арбитром матча группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России между калининградской "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" (1:2) была Вера Опейкина.

"Она неплохо отработала. Станет ли это тенденцией? Многое зависит от женщин, мы будем создавать соответствующие условия, давать возможности. Но многое будет зависеть от их профессиональной готовности", - сказал Дюков.

Опейкина получила назначение на матч женской Лиги наций между командами Армении и Казахстана. Встреча пройдет 26 сентября в армянском Армавире. Помощницами Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром назначена Надежда Горинова.