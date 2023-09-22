Главный тренер "Барселоны" Хави продлил контракт с клубом

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" продлил контракт с главным тренером команды Хави до лета 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

В новом соглашении специалиста с клубом есть опция продления контракта еще на один сезон.

Хави стал главным тренером "Барселоны" в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании сезона-2022/23 и суперкубок страны. Ранее испанец возглавлял катарский "Аль-Садд".

Хави 43 года, в качестве игрока он выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. В составе каталонской команды полузащитник стал восьмикратным чемпионом Испании, трижды выигрывал кубок страны, шесть раз становился победителем Суперкубка Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

"Барселона" после 5 туров набрала 13 очков и занимает 2-е место в чемпионате Испании. В следующем матче каталонская команда 23 сентября примет "Сельту".