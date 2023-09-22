22 сентября, 18:48
Единая лига ВТБ

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Бешикташ" и вышли в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

В полуфинале "Зенит" сыграет с "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского "Зенита" со счетом 72:69 обыграли турецкий "Бешикташ" в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

В полуфинале "Зенит" сыграет с командой "Пари Нижний Новгород", которая в четвертьфинале обыграла действующего чемпиона Единой лиги ВТБ казанский УНИКС (86:82). В другом полуфинале краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" сыграет с турецким "Фенербахче". Встречи пройдут 23 сентября.

В полуфинале турнира за 5-8-е места московский ЦСКА сыграет со столичным МБА, УНИКС встретится с "Бешикташем".

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит в Москве и завершится 24 сентября. Турнир проводится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является "Зенит". 

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