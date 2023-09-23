"Аризона" обыграла "Лос-Анджелес" в первом в истории предсезонном матче НХЛ в Австралии

Российский защитник "Лос-Анжелеса" Владислав Гавриков не отметился результативными действиями

ТАСС, 23 сентября. "Аризона" со счетом 5:3 обыграл "Лос-Анджелес" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Мельбурне.

В составе "Аризоны" шайбы забросили Клейтон Келлер (22-я минута), Матиас Маччелли (29), Лоусон Крауз (32), Логан Кули (32), Барретт Хэйтон (60). У "Лос-Анджелеса" отличились Адриан Кемпе (30), Виктор Арвидссон (35), Тревор Мур (37). Российский защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

Впервые предсезонный матч НХЛ прошел в Австралии. Игра прошла на арене Рода Лейвера, на которой проводится Открытый чемпионат Австралии по теннису. Второй матч между командами пройдет 24 сентября в Мельбурне.

Первый предсезонный матч НХЛ за пределами Северной Америки прошел 22 сентября 1980 года в Стокгольме, тогда "Вашингтон" в овертайме со счетом 4:3 обыграл "Миннесоту". Позднее игры проводились в Финляндии, Чехословакии, СССР/ России, Германии, Австрии, Великобритании, Пуэрто-Рико, Чехии, Словакии, Латвии, Китае, Швейцарии.

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл". В сезоне-2022/23 "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду".