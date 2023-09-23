ISU не стал называть адвоката, нанятого защищать интересы союза по делу Валиевой

Закрытые слушания пройдут в Швейцарии 26, 27 и 28 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) отказывается предать гласности информацию о том, кто будет представлять интересы организации на слушаниях дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

"Учитывая, что дело в настоящее время находится на рассмотрении CAS, на данный момент мы не можем давать никаких дополнительных комментариев", - ответил представитель ISU на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации в CAS на слушаниях дела Валиевой.

Слушания между ISU, Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Валиевой состоятся в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

Как сообщал ранее ТАСС, интересы РУСАДА будет представлять независимый юрист из Великобритании Грэм Артур, интересы WADA - команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard. Пресс-служба CAS в среду отказалась предоставить ТАСС информацию о том, кто из адвокатов будет представлять в суде интересы самой фигуристки.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.