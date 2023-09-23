"Динамо" обыграло "Адмирал" и одержало седьмую победу подряд в КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей

ТАСС, 23 сентября. Московское "Динамо" в гостях со счетом 5:4 обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-Арене" в присутствии 5 670 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (25-я и 49-я минуты), Павел Кудрявцев (30), Иван Муранов (43) и Эрик О'Делл (58). У "Адмирала" отличились Александр Шевченко (34), Егор Никитин (53) и Алексей Соловьев (58, 60).

"Динамо" одержало седьмую победу подряд в КХЛ. Рекордом клуба является победная серия из 10 матчей в сезоне-2019/20.

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 16 очков в 10 играх. "Адмирал" идет на 11-м месте Восточной конференции с 6 очками после 8 встреч. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" 25 сентября, "Адмирал" в этот же день примет петербургский СКА.

В другом матче игрового дня СКА на выезде обыграл хабаровский "Амур" (4:0). Дебютные шайбы в составе петербургской команды забросил американский нападающий Алекс Гальченюк, который подписал двухлетний контракт с клубом в конце августа. Он оформил дубль. В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 10 6 2 0 0 0 2 35-21 16 2 Торпедо 8 6 0 0 0 1 1 29-18 13 3 Сочи 9 5 1 0 0 0 3 29-26 12 4 Локомотив 8 5 1 0 0 0 2 20-17 12 5 Спартак 9 5 0 0 0 1 3 34-30 11 6 Куньлунь РС 10 3 1 1 0 0 5 21-28 10 7 СКА 9 4 0 0 0 0 5 20-17 8 8 Северсталь 7 3 0 0 0 1 3 26-26 7 9 Динамо Мн 8 2 1 0 0 1 4 26-25 7 10 ЦСКА 9 2 1 0 0 1 5 21-25 7 11 Витязь 10 0 0 1 0 1 8 17-37 3