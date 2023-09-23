"Динамо" обыграло "Адмирал" и одержало седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Московское "Динамо" в гостях со счетом 5:4 обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-Арене" в присутствии 5 670 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (25-я и 49-я минуты), Павел Кудрявцев (30), Иван Муранов (43) и Эрик О'Делл (58). У "Адмирала" отличились Александр Шевченко (34), Егор Никитин (53) и Алексей Соловьев (58, 60).
"Динамо" одержало седьмую победу подряд в КХЛ. Рекордом клуба является победная серия из 10 матчей в сезоне-2019/20.
"Динамо" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 16 очков в 10 играх. "Адмирал" идет на 11-м месте Восточной конференции с 6 очками после 8 встреч. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" 25 сентября, "Адмирал" в этот же день примет петербургский СКА.
В другом матче игрового дня СКА на выезде обыграл хабаровский "Амур" (4:0). Дебютные шайбы в составе петербургской команды забросил американский нападающий Алекс Гальченюк, который подписал двухлетний контракт с клубом в конце августа. Он оформил дубль. В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.
1
Динамо М
10
6
2
0
0
0
2
35-21
16
2
Торпедо
8
6
0
0
0
1
1
29-18
13
3
Сочи
9
5
1
0
0
0
3
29-26
12
4
Локомотив
8
5
1
0
0
0
2
20-17
12
5
Спартак
9
5
0
0
0
1
3
34-30
11
6
Куньлунь РС
10
3
1
1
0
0
5
21-28
10
7
СКА
9
4
0
0
0
0
5
20-17
8
8
Северсталь
7
3
0
0
0
1
3
26-26
7
9
Динамо Мн
8
2
1
0
0
1
4
26-25
7
10
ЦСКА
9
2
1
0
0
1
5
21-25
7
11
Витязь
10
0
0
1
0
1
8
17-37
3
1
Металлург
9
5
1
1
0
1
1
27-20
15
2
Ак Барс
8
4
2
0
0
0
2
29-20
12
3
Автомобилист
10
4
1
0
1
1
3
22-18
12
4
Лада
9
5
0
0
0
1
3
21-18
11
5
Салават Юлаев
8
4
1
0
0
0
3
18-13
10
6
Авангард
7
3
2
0
0
0
2
22-17
10
7
Трактор
9
4
0
0
0
1
4
20-23
9
8
Сибирь
8
2
1
1
1
0
3
17-22
9
9
Амур
9
2
0
1
1
1
4
18-25
8
10
Барыс
8
2
0
0
1
2
3
25-26
7
11
Адмирал
8
2
0
0
1
1
4
22-25
6
12
Нефтехимик
8
1
0
0
0
1
6
14-36
3