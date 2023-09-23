23 сентября, 09:18
КХЛ

"Динамо" обыграло "Адмирал" и одержало седьмую победу подряд в КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей

ТАСС, 23 сентября. Московское "Динамо" в гостях со счетом 5:4 обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-Арене" в присутствии 5 670 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (25-я и 49-я минуты), Павел Кудрявцев (30), Иван Муранов (43) и Эрик О'Делл (58). У "Адмирала" отличились Александр Шевченко (34), Егор Никитин (53) и Алексей Соловьев (58, 60).

"Динамо" одержало седьмую победу подряд в КХЛ. Рекордом клуба является победная серия из 10 матчей в сезоне-2019/20.

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 16 очков в 10 играх. "Адмирал" идет на 11-м месте Восточной конференции с 6 очками после 8 встреч. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" 25 сентября, "Адмирал" в этот же день примет петербургский СКА.

В другом матче игрового дня СКА на выезде обыграл хабаровский "Амур" (4:0). Дебютные шайбы в составе петербургской команды забросил американский нападающий Алекс Гальченюк, который подписал двухлетний контракт с клубом в конце августа. Он оформил дубль. В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

10

6

2

0

0

0

2

35-21

16

2

Торпедо

8

6

0

0

0

1

1

29-18

13

3

Сочи

9

5

1

0

0

0

3

29-26

12

4

Локомотив

8

5

1

0

0

0

2

20-17

12

5

Спартак

9

5

0

0

0

1

3

34-30

11

6

Куньлунь РС

10

3

1

1

0

0

5

21-28

10

7

СКА

9

4

0

0

0

0

5

20-17

8

8

Северсталь

7

3

0

0

0

1

3

26-26

7

9

Динамо Мн

8

2

1

0

0

1

4

26-25

7

10

ЦСКА

9

2

1

0

0

1

5

21-25

7

11

Витязь

10

0

0

1

0

1

8

17-37

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

9

5

1

1

0

1

1

27-20

15

2

Ак Барс

8

4

2

0

0

0

2

29-20

12

3

Автомобилист

10

4

1

0

1

1

3

22-18

12

4

Лада

9

5

0

0

0

1

3

21-18

11

5

Салават Юлаев

8

4

1

0

0

0

3

18-13

10

6

Авангард

7

3

2

0

0

0

2

22-17

10

7

Трактор

9

4

0

0

0

1

4

20-23

9

8

Сибирь

8

2

1

1

1

0

3

17-22

9

9

Амур

9

2

0

1

1

1

4

18-25

8

10

Барыс

8

2

0

0

1

2

3

25-26

7

11

Адмирал

8

2

0

0

1

1

4

22-25

6

12

Нефтехимик

8

1

0

0

0

1

6

14-36

3

  

Теги:
КХЛ
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