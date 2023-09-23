Бутырская считает неправильным лишать Гуменника программы под Rammstein

16 сентября во время контрольных прокатов спортсмен не стал показывать новую постановку под песню немецкой группы из-за жалобы общественного деятеля

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Запрещать российскому фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку немецкой группы Rammstein неправильно, политика не должна вмешиваться в искусство и спорт. Такое мнение ТАСС высказала первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

"Мир немного сходит с ума, - сказала Бутырская. - Rammstein - классная группа, которой уже много лет, чьи песни я слушала в молодости, которая вписала свое имя в историю. У них сильная музыка, на которую можно поставить интересную программу".

"Зачем к ней придираться? Все равно что какому-нибудь американцу запретили кататься под Петра Чайковского со словами "ты с ума не сошел?" Но у нас есть такие чудаки, однако замешивать искусство и спорт в нынешний конфликт неправильно. Наша федерация фигурного катания программу не запрещала, а написанная жалоба - это несерьезно", - подчеркнула она.

16 сентября во время открывавших сезон контрольных прокатов сборной России Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, не назвав конкретную причину отказа от новой постановки. На следующий день тренер фигуриста Вероника Дайнеко опубликовала в социальной сети сообщение, из которого стало известно, что на программу поступила жалоба в Минспорт и общероссийские федерации по зимним видам спорта от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы. Тренер, передавая содержание жалобы, написала, что "Rammstein - это непатриотично".

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ведомство не вмешивалось в этот вопрос. Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подчеркнул, что организация не запрещала Гуменнику исполнять новую программу. Вместе с тем Дайнеко отметила, что федерация рекомендовала не выступать под музыку немецкой группы. Будущее программы остается неизвестным.