"Спартак" обыграл "Трактор" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:2 после овертайма обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 5 063 зрителей.
В составе "Спартака" шайбы забросили Шэйн Принс (25-я и 42-я минуты), Павел Порядин (65). У "Трактора" отличились Александр Рыков (20), Антон Бурдасов (45). "Трактор" потерпел поражение в третьем матче подряд.
После 10 матчей "Спартак" набрал 13 очков, у "Трактора" 10 очков после 10 встреч. В следующем матче красно-белые примут "Сочи" 26 сентября, "Трактор" днем ранее на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой".
В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" на своем льду переиграла астанинский "Барыс" (4:2).
1
Динамо М
10
6
2
0
0
0
2
35-21
16
2
Торпедо
8
6
0
0
0
1
1
29-18
13
3
Спартак
10
5
1
0
0
1
3
37-32
13
4
Сочи
9
5
1
0
0
0
3
29-26
12
5
Локомотив
8
5
1
0
0
0
2
20-17
12
6
Куньлунь РС
10
3
1
1
0
0
5
21-28
10
7
СКА
9
4
0
0
0
0
5
20-17
8
8
Северсталь
7
3
0
0
0
1
3
26-26
7
9
Динамо Мн
8
2
1
0
0
1
4
26-25
7
10
ЦСКА
9
2
1
0
0
1
5
21-25
7
11
Витязь
10
0
0
1
0
1
8
17-37
3
1
Металлург
9
5
1
1
0
1
1
27-20
15
2
Ак Барс
8
4
2
0
0
0
2
29-20
12
3
Автомобилист
10
4
1
0
1
1
3
22-18
12
4
Лада
9
5
0
0
0
1
3
21-18
11
5
Сибирь
9
3
1
1
1
0
3
21-24
11
6
Салават Юлаев
8
4
1
0
0
0
3
18-13
10
7
Трактор
10
4
0
0
0
2
4
22-26
10
8
Авангард
7
3
2
0
0
0
2
22-17
10
9
Амур
9
2
0
1
1
1
4
18-25
8
10
Барыс
9
2
0
0
1
2
4
27-30
7
11
Адмирал
8
2
0
0
1
1
4
22-25
6
12
Нефтехимик
8
1
0
0
0
1
6
14-36
3