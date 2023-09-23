"Спартак" обыграл "Трактор" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 3:2 после овертайма

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:2 после овертайма обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 5 063 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Шэйн Принс (25-я и 42-я минуты), Павел Порядин (65). У "Трактора" отличились Александр Рыков (20), Антон Бурдасов (45). "Трактор" потерпел поражение в третьем матче подряд.

После 10 матчей "Спартак" набрал 13 очков, у "Трактора" 10 очков после 10 встреч. В следующем матче красно-белые примут "Сочи" 26 сентября, "Трактор" днем ранее на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой".

В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" на своем льду переиграла астанинский "Барыс" (4:2).

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