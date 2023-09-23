23 сентября, 12:51
КХЛ

"Спартак" обыграл "Трактор" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 3:2 после овертайма

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:2 после овертайма обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 5 063 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Шэйн Принс (25-я и 42-я минуты), Павел Порядин (65). У "Трактора" отличились Александр Рыков (20), Антон Бурдасов (45). "Трактор" потерпел поражение в третьем матче подряд.

После 10 матчей "Спартак" набрал 13 очков, у "Трактора" 10 очков после 10 встреч. В следующем матче красно-белые примут "Сочи" 26 сентября, "Трактор" днем ранее на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой".

В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" на своем льду переиграла астанинский "Барыс" (4:2).

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Динамо М

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6

2

0

0

0

2

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16

2

Торпедо

8

6

0

0

0

1

1

29-18

13

3

Спартак

10

5

1

0

0

1

3

37-32

13

4

Сочи

9

5

1

0

0

0

3

29-26

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5

Локомотив

8

5

1

0

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0

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6

Куньлунь РС

10

3

1

1

0

0

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21-28

10

7

СКА

9

4

0

0

0

0

5

20-17

8

8

Северсталь

7

3

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0

0

1

3

26-26

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9

Динамо Мн

8

2

1

0

0

1

4

26-25

7

10

ЦСКА

9

2

1

0

0

1

5

21-25

7

11

Витязь

10

0

0

1

0

1

8

17-37

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

9

5

1

1

0

1

1

27-20

15

2

Ак Барс

8

4

2

0

0

0

2

29-20

12

3

Автомобилист

10

4

1

0

1

1

3

22-18

12

4

Лада

9

5

0

0

0

1

3

21-18

11

5

Сибирь

9

3

1

1

1

0

3

21-24

11

6

Салават Юлаев

8

4

1

0

0

0

3

18-13

10

7

Трактор

10

4

0

0

0

2

4

22-26

10

8

Авангард

7

3

2

0

0

0

2

22-17

10

9

Амур

9

2

0

1

1

1

4

18-25

8

10

Барыс

9

2

0

0

1

2

4

27-30

7

11

Адмирал

8

2

0

0

1

1

4

22-25

6

12

Нефтехимик

8

1

0

0

0

1

6

14-36

3

  

Теги:
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