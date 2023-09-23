Костомаров надеется, что сможет вернуться на лед

Фигурист поставил перед собой цель - ко всему привыкнуть, адаптироваться и максимально натренироваться

ТАСС, 23 сентября. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров выразил надежду на то, что сможет вернуться на лед. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.

"Я поставил для себя цель - ко всему привыкнуть, адаптироваться и максимально натренироваться, чтобы я себя чувствовал уверенно, - сказал Костомаров. - Никто не знает, что будет завтра, нужно жить сегодняшним днем. Я надеюсь, что выйду на лед, как это будет получаться - я не знаю, но я точно выйду. Это та цель, которой, я уверен, добьюсь".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы, после - пальцы обеих рук. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.