Волейболистки московского "Динамо" и "Ленинградки" сыграют в финале Кубка столетия

В полуфинале "Динамо" обыграло калининградский "Локомотив", "Ленинградка" победила "Динамо - Ак Барс"

ТАСС, 23 сентября. Московское "Динамо" обыграло калининградский "Локомотив" в полуфинальном матче Кубка столетия отечественного волейбола среди женских команд. Финал четырех турнира проходит в Новосибирске.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:15, 25:16, 25:18) в пользу столичной команды. В финале "Динамо" сыграет с "Ленинградкой", которая во втором полуфинале обыграла казанскую команду "Динамо - Ак Барс" со счетом 3-1 (25:20, 21:25, 25:19, 25:19). Финал и матч за третье место пройдут 24 сентября

В Кубке столетия принимали участие 8 команд. На первом этапе они были разбиты на две группы и провели турнир в два круга в двух разных городах. По его итогам по две лучшие команды каждого квартета вышли в полуфинал.

28 июля отмечалось 100-летие российского волейбола. В этот день 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).