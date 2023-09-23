Хоккеист "Спартака" Морозов рассказал, насколько было сложно вернуться после пропуска игр

Нападающий пропустил матчи с московским "Динамо" и "Барысом" из-за травмы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Нападающему "Спартака" Ивану Морозову было тяжело войти в игру в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Трактором" после пропуска из-за травмы двух встреч. Об этом он рассказал ТАСС.

Морозов пропустил матчи с московским "Динамо" (3:6) и "Барысом" (6:3) и вернулся на площадку в матче с "Трактором" (3:2 в овертайме), отдав голевой пас в овертайме.

"Восстановился нормально, чуть тяжело было войти в игру в первые пару смен. Когда выбываешь на две игры, то чувствуешь себя потом немного не в своей тарелке, - сказал Морозов. - У меня была одна тренировка - перед игрой. Сложно смотреть матч с трибун - скучаешь по хоккею, хочется играть".

"В первом периоде мы суетились - надо было чуть попроще шайбу сохранить. Мы эту суету исключили, во втором-третьем периодах игра была обоюдоострой", - добавил он.

"Спартак" впервые за четыре сезона одержал победу над "Трактором". "Мы об этом не знали, у нас новая команда. Наша задача - побеждать в каждом матче", - подчеркнул Морозов.

После 10 матчей "Спартак" набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые примут "Сочи" 26 сентября.