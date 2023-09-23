23 сентября, 15:04
Футбол в Испании

Футболист "Реал Сосьедад" Захарян пропустит матч чемпионата Испании из-за болезни

Полузащитник не сыграет с "Хетафе"

ТАСС, 23 сентября. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустит матч шестого тура чемпионата Испании по футболу с "Хетафе" из-за болезни. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Встреча пройдет 24 сентября.

"Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против "Хетафе", - сказали в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

"Реал Сосьедад" после 5 матчей набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. 

Теги:
Футбол в Испании
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