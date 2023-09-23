"Ахмат" потерпел первое поражение в чемпионате России под руководством Ромащенко

Грозненцы в гостях проиграли "Балтике"

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 43-й минуте мяч в свои ворота забил игрок "Ахмата" Евгений Харин.

"Ахмат" потерпел первое поражение под руководством главного тренера Мирослава Ромащенко. Специалист возглавил команду 18 августа, сменив Сергея Ташуева. Под его руководством грозненцы одержали две победы и дважды сыграли вничью в чемпионате России.

"Балтика" прервала серию из пяти матчей без побед в РПЛ (четыре поражения, одна ничья). Команда из Калининграда одержала вторую победу в чемпионате и поднялась на 13-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Ахмат" с 11 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Балтика" 30 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА. "Ахмат" 1 октября примет столичное "Динамо".

В другом матче субботы самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 победили "Сочи". "Крылья Советов" набрали 18 очков и вышли на 1-е место в турнирной таблице.