24 сентября, 06:37,
обновлено 24 сентября, 06:57
Формула-1

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов

AP Photo/ Toru Hanai
Болид пилота команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена
© AP Photo/ Toru Hanai

"Ред Булл" завоевал трофей в шестой раз в истории

ТАСС, 24 сентября. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Японии. Соревнования прошли на автодроме "Судзука".

Второе место в гонке занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис, третьим стал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри. Пиастри проводит дебютный сезон в "Формуле-1" и впервые в карьере попал на подиум. Болельщики голосованием на официальном сайте "Формулы-1" признали его гонщиком дня по итогам Гран-при Японии.

"Ред Булл" досрочно стал победителем Кубка конструкторов. Идущий на втором месте "Мерседес" лишился математических шансов обойти "Ред Булл" в зачете. У "Ред Булла" после 16 этапов 623 очка, у "Мерседеса" - 305. "Ред Булл" выиграл второй Кубок конструкторов подряд и шестой в истории (2010-2013, 2022, 2023).

В зачете пилотов с 400 очками лидирует Ферстаппен. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (223 очка). Тройку лидеров замыкает британец Льюис Хэмилтон (190).

Следующий этап Гран-при пройдет в Катаре с 6 по 8 октября. Ферстаппен может на нем досрочно оформить чемпионство. 

Теги:
Формула-1
© Информационное агентство ТАСС
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