"Лос-Анджелес" обыграл "Аризону" во второй предсезонной игре НХЛ в Австралии

Встреча прошла в Мельбурне и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Лос-Анджелеса

ТАСС, 24 сентября. "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 победил "Аризону" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Мельбурне.

В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Адриан Кемпе (41-я и 60-я минуты), Якоб Мовераре (48). У "Аризоны" отличились Барретт Хэйтон (12), Трэвис Дермотт (60). Российский защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

Команды встречались друг с другом 23 сентября, игра также прошла в Мельбурне и завершилась победой "Аризоны" (5:3). Тот матч стал первой в истории предсезонной игрой НХЛ, прошедшей в Австралии. Обе встречи прошли на арене Рода Лейвера, на которой проводится Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Первый предсезонный матч НХЛ за пределами Северной Америки прошел 22 сентября 1980 года в Стокгольме, тогда "Вашингтон" в овертайме со счетом 4:3 обыграл "Миннесоту". Позднее игры проводились в Финляндии, Чехословакии, СССР/ России, Германии, Австрии, Великобритании, Пуэрто-Рико, Чехии, Словакии, Латвии, Китае, Швейцарии.

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл". В сезоне-2022/23 "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду". "Лос-Анджелес" проведет первый матч нового сезона 12 октября, команда примет "Колорадо". "Аризона" в первой игре сезона-2023/24 в ночь на 14 октября на выезде сыграет с "Нью-Джерси".