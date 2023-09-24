Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Китае

Россиянин в четвертьфинале в трех сетах обыграл американца Маккензи Макдональда

ТАСС, 24 сентября. Россиянин Карен Хачанов одержал волевую победу над американцем Маккензи Макдональдом в четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Хачанова (1-й номер посева). Макдональд был посеян под 6-м номером. В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой (4) и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (5).

На турнире в Чжухае Хачанов одержал первые с июня победы в одиночном разряде. После поражения 6 июня от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома. На корт россиянин вернулся в августе - сыграл два матча парного разряда на турнире ATP серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). На своем следующем турнире - Открытом чемпионате США - Хачанов проиграл в первом круге.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Макдональду 28 лет, он идет 39-м в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема американец не проходил далее четвертого круга.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.