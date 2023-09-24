Карацев стал полуфиналистом турнира ATP в Китае

Россиянин в полуфинале в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри

ТАСС, 24 сентября. Россиянин Аслан Карацев обыграл британца Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу Карацева, не получившего на турнире номер посева. Норри был посеян под 2-м номером. Соперник Карацева по полуфиналу определится в матче между немцем Яном-Леннардом Штруффом (3-й номер посева) и японцем Ёсихито Нисиокой (8).

Карацеву 30 лет, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Норри 28 лет, он располагается на 17-й позиции в мировом рейтинге, на его счету пять титулов ATP. Лучшим результатом британца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2022 году.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.