Янчук считает, что турнир в Чжухае помог Хачанову адаптироваться после травмы

На турнире в Китае россиянин одержал первые с июня победы в одиночном разряде

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Победы россиянина Карена Хачанова на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае помогают ему адаптироваться к игре после травмы. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Это очень хорошая победа, Хачанов постепенно набирает форму. В последнее время, до травмы, было видно, что он заметно прибавил в мастерстве и стабильности, постепенно он возвращается на свой уровень. Этот турнир, эти победы очень важны для Хачанова тем, что он вновь адаптируется к игре на высоких скоростях после травмы", - сказал Янчук.

На турнире в Чжухае Хачанов одержал первые с июня победы в одиночном разряде. После поражения 6 июня от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома. На корт россиянин вернулся в августе - сыграл два матча парного разряда на турнире ATP серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). На своем следующем турнире - Открытом чемпионате США - Хачанов проиграл в первом круге.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.