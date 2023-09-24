Российские самбисты завоевали 25 медалей на Кубке мира в Сербии

Соревнования прошли в 21 весовой категории

ТАСС, 24 сентября. Российские спортсмены завоевали 12 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды на Кубке мира по самбо, который проходил в Сербии.

В спортивном самбо золотые медали завоевали Ахмед Гамзатов (весовая категория до 64 кг), Уали Куржев (до 79 кг), Дмитрий Торгашов (до 98 кг), Роман Желтов (свыше 98 кг), Ольга Полыгалова (до 50 кг), Вера Лоткова (до 54 кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг), Ольга Михеева (свыше 80 кг). Серебро в активе Софии Емелюковой (до 50 кг), Маргариты Барневой (до 54 кг), Ри Айко (до 65 кг), Малика Гаджимурадова (до 71 кг), Александра Федорова (до 64 кг), Сипана Седракяна (до 79 кг), Дениса Суханова (до 88 кг), Максима Мерзлякова (до 98 кг). Бронза досталась Гульфие Мухтаровой (до 59 кг) и Али Турсунову (до 71 кг).

В боевом самбо золотые медали завоевали Рустам Конзошев (до 58 кг), Павел Мальковский (до 64 кг), Ованес Абгарян (до 79 кг), Джамбулат Меджидов (до 88 кг), серебро - Виталий Боев (до 64 кг), Алексей Иванов (до 79 кг), бронза досталась Семену Тайпинову (до 58 кг).

Соревнования прошли в 21 весовой категории по спортивному и боевому самбо. Россияне выступали в нейтральном статусе. Чемпионат мира по самбо пройдет с 10 по 12 ноября в Ереване.