Футболист "Локомотива" Тикнизян считает Дзюбу боевой единицей команды

Защитник железнодорожников отметил, что Дзюба проявляет себя как лидер в раздевалке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба является лидером в раздевалке, полноценной боевой единицей команды. Такое мнение журналистам высказал защитник "Локомотива" Наир Тикнизян.

В воскресенье "Локомотив" на выезде обыграл петербургский "Зенит" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

"Артем Дзюба - футбольный человек, считаю, что он боевая единица в футбольном плане. Мы с ним еще взаимодействуем хорошо вне футбола, из-за этого, наверное, у нас такая хорошая коммуникация на поле. Он всегда себя проявляет в раздевалке как лидер, сегодня не исключение. Я скажу, что не только он был заряжен, мы все понимали, что если мы не набираем три очка, то будет тяжело зацепиться за тройку, поэтому все подошли сконцентрированно", - сказал Тикнизян.

Тикнизян забил победный гол в ворота "Зенита", после чего получил предупреждение за снятую футболку во время празднования, а в конце матча получил вторую желтую карточку за толчок соперника. "Сейчас, когда эмоции подостыли, да, обидно, что пропущу [следующую] игру [из-за удаления]. Я хочу играть каждый матч по 90 минут, но что поделать, это футбол, если такова цена за победу, то я готов заплатить", - отметил защитник "Локомотива".

"В последнем моменте с Венделом - он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, то можно, наверное, драться на поле, - добавил Тикнизян. - Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют. Я не прав, это эмоции, но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера, грубо говоря, бьют, я заступился за Макса, получил вторую желтую".

По итогам девяти туров "Локомотив" располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре "Локомотив" 30 сентября примет "Пари Нижний Новгород".