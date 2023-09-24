24 сентября, 17:57
Футбол в России

"Краснодар" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Степан Ноздрев/ ТАСС
Игроки "Краснодара"
© Степан Ноздрев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

На 54-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Урала" Егор Филипенко. На 77-й минуте отличился Кевин Ленини.

"Краснодар" остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате. Краснодарцы одержали шесть побед при трех ничейных результатах. Команда Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. "Урал" набрал 14 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре "Краснодар" 30 сентября на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Урал" 29 сентября в гостях встретится с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

9

6

3

0

21

14

3

11

2

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

3

"Зенит"

9

5

2

2

17

19

8

11

4

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

5

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

6

"Локомотив"

9

4

3

2

15

15

14

1

7

"Пари НН"

9

4

2

3

14

9

8

1

8

"Урал"

9

4

2

3

14

8

10

-2

9

ЦСКА

9

3

4

2

13

19

15

4

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Ростов"

9

2

3

4

9

13

19

-6

12

"Оренбург"

9

2

2

5

8

10

16

-6

13

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

14

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

15

"Рубин"

8

1

3

4

6

9

18

-9

16

"Факел"

8

1

1

5

5

5

13

-8

  

Теги:
Российский футбол
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