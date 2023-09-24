"Краснодар" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
На 54-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Урала" Егор Филипенко. На 77-й минуте отличился Кевин Ленини.
"Краснодар" остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате. Краснодарцы одержали шесть побед при трех ничейных результатах. Команда Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. "Урал" набрал 14 очков и располагается на восьмой строчке.
В следующем туре "Краснодар" 30 сентября на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Урал" 29 сентября в гостях встретится с "Ростовом".
1
"Краснодар"
9
6
3
0
21
14
3
11
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Зенит"
9
5
2
2
17
19
8
11
4
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
5
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
6
"Локомотив"
9
4
3
2
15
15
14
1
7
"Пари НН"
9
4
2
3
14
9
8
1
8
"Урал"
9
4
2
3
14
8
10
-2
9
ЦСКА
9
3
4
2
13
19
15
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
13
19
-6
12
"Оренбург"
9
2
2
5
8
10
16
-6
13
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
14
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
15
"Рубин"
8
1
3
4
6
9
18
-9
16
"Факел"
8
1
1
5
5
5
13
-8