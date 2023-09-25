Футболист "Зенита" Изидор прокомментировал итог матча с "Локомотивом"

Петербургский клуб в воскресенье на своем поле проиграл со счетом 1:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Французский нападающий петербургского "Зенита" Вильсон Изидор расстроен из-за поражения от московского "Локомотива", но надеется, что со следующего матча начнется победная серия его команды. Об этом Изидор рассказал ТАСС.

24 сентября "Зенит" на своем поле уступил "Локомотиву" со счетом 1:2 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я расстроен, потому что мы проиграли, - сказал Изидор. - Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнем победную серию. "Локомотив" играл хорошо. Они хорошо подготовились к игре. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу".

9 сентября "Зенит" арендовал Изидора у "Локомотива" до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провел за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач.