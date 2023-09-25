Карен Хачанов стал финалистом теннисного турнира в Китае

Россиянин в полуфинале турнира в двух сетах обыграл американца Себастьяна Корду

ТАСС, 25 сентября. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова, получившего на турнире первый номер посева. Корда был посеян под четвертым номером. В финале Хачанов сыграет с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым (без номера посева) и японцем Ёсихито Нисиокой (восьмой номер посева).

На турнире в Чжухае Хачанов одержал первые с июня победы в одиночном разряде. После поражения 6 июня от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он снялся с Уимблдона из-за травмы. На корт россиянин вернулся в августе - сыграл два матча парного разряда на турнире ATP серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). На своем следующем турнире - Открытом чемпионате США - Хачанов проиграл в первом круге.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Корде 23 года, он располагается на 33-й позиции в мировом рейтинге. На его счету одна победа на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году, тогда он снялся с матча против Хачанова, уступая в счете 6:7 (5:7), 3:6, 0:3.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.