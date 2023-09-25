Футболист "Пари Нижний Новгород" Севикян получил вызов в сборную Армении

Полузащитник будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении. Об этом сообщает пресс-служба "Пари НН".

Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября. Сборная Армении в этот период проведет два матча: 12 октября армяне на выезде сыграют с командой Латвии в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, 17 октября армянские футболисты на выезде встретятся со сборной Северной Македонии в товарищеском матче.

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. 30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске. На следующий день Севикян отказался от приглашения, объяснив это желанием выступать за сборную Армении.

Сборная Армении выступает в группе D отборочного турнира чемпионата Европы, после пяти туров команда занимает третье место с 7 очками. Лидируют сборные Хорватии и Турции (по 10 очков), четвертое место занимает команда Уэльса (7 очков), последнее, пятое место занимают латвийцы, не набравшие ни одного очка.