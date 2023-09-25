Российский теннисист Карацев не сумел выйти в финал турнира в Чжухае

В полуфинале россиянин в двух сетах уступил японцу Ёсихито Нисиоке

ТАСС, 25 сентября. Россиянин Аслан Карацев уступил японцу Ёсихито Нисиоке в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Нисиоки, посеянного на турнире под восьмым номером. У Карацева не было номера посева. В финале Нисиока сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который ранее в понедельник победил американца Себастьяна Корду (7:5, 6:4).

Карацеву 30 лет, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Нисиоке 27 лет, в мировом рейтинге он занимает 46-ю позицию. На счету японца две победы на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.