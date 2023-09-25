Винсент Чжоу заявил о широком распространении допинга среди российских фигуристов

Американский спортсмен обвинил МОК, WADA и CAS в бездействии

ТАСС, 25 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира американец Винсент Чжоу заявил, что ему и его товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди российских фигуристов. Его комментарий приводится на сайте движения спортсменов Global Athlete.

С 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне состоятся слушания по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Чжоу в своем заявлении говорит о том, что спустя 595 дней после окончания командного турнира фигуристов на Играх в Китае спортсмены до сих пор не получили завоеванных наград - первое место тогда заняла сборная России, второе - команда США, третье - японцы, четвертое - канадцы.

"За 19 месяцев, прошедших с тех пор, как мы вышли на лед в Пекине, я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали от официальных лиц, занимающихся этим делом, и у нас нет оснований полагать, что наши интересы представлены надлежащим образом, - заявил 22-летний Чжоу. - На этой неделе в CAS запланировано слушание, на котором МОК [Международный олимпийский комитет], Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступят против Валиевой и Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Идея, что такое слушание послужит интересам чистых спортсменов, абсурдна - РУСАДА уже более 10 лет содействует распространению российского допинга. МОК неоднократно отказывался привлекать Россию к ответственности за спонсируемую государством допинговую программу с участием более 1 тыс. спортсменов. WADA, которое контролируется МОК на основе регулирующего соглашения с государственными органами, восстановило Российское антидопинговое агентство в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные, детализирующие масштабы применения допинга в России".

Американский фигурист считает, что ситуация с положительной пробой Валиевой и последовавший за этим процесс являются прямым следствием действий спортивных властей, которые не стали отстранять российских спортсменов от последних четырех Олимпийских игр.

"Положительный тест Валиевой на допинг - не единственный случай. Мои товарищи по команде и я знаем о широко распространенном употреблении допинга другими российскими фигуристами, и это, к сожалению, никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соответствующей требованиям, по-прежнему стоит задача обеспечения целостности спорта внутри России. Валиева и ее товарищи по команде никогда бы не оказались в таком положении, если бы МОК, WADA и CAS выполнили свою работу и отстранили Россию от мирового спорта. Но из-за бездействия спортивных администраций у России никогда не было стимула к реформам", - считает Чжоу.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.