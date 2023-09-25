"Рубин" обыграл "Факел" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 25 сентября. Казанский футбольный клуб "Рубин" одержал победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов.
Мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.
Команды провели первый матч с 2002 года. Тогда "Факел" и "Рубин" встречались в рамках первого дивизиона чемпионата России, в обеих играх казанская команда победила со счетом 2:0.
"Факел" провел третий матч под руководством Сергея Ташуева. В предыдущих встречах воронежцы в чемпионате страны разошлись миром с екатеринбургским "Уралом" (0:0), а в Фонбет - Кубке России в серии пенальти уступили "Оренбургу".
В турнирной таблице РПЛ "Рубин" занимает 12-е место, набрав девять очков. "Факел" с пятью очками располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Рубин" 30 сентября на своем поле сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Факел" 1 октября примет "Сочи".
1
"Краснодар"
9
6
3
0
21
14
3
11
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Зенит"
9
5
2
2
17
19
8
11
4
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
5
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
6
"Локомотив"
9
4
3
2
15
15
14
1
7
"Пари НН"
9
4
2
3
14
9
8
1
8
"Урал"
9
4
2
3
14
8
10
-2
9
ЦСКА
9
3
4
2
13
19
15
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
13
19
-6
12
"Рубин"
9
2
3
4
9
10
18
-8
13
"Оренбург"
9
2
2
5
8
10
16
-6
14
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
15
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
16
"Факел"
9
1
2
6
5
5
14
-9