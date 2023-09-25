"Рубин" обыграл "Факел" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей

ТАСС, 25 сентября. Казанский футбольный клуб "Рубин" одержал победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов.

Мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.

Команды провели первый матч с 2002 года. Тогда "Факел" и "Рубин" встречались в рамках первого дивизиона чемпионата России, в обеих играх казанская команда победила со счетом 2:0.

"Факел" провел третий матч под руководством Сергея Ташуева. В предыдущих встречах воронежцы в чемпионате страны разошлись миром с екатеринбургским "Уралом" (0:0), а в Фонбет - Кубке России в серии пенальти уступили "Оренбургу".

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" занимает 12-е место, набрав девять очков. "Факел" с пятью очками располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Рубин" 30 сентября на своем поле сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Факел" 1 октября примет "Сочи".