25 сентября, 17:54
Футбол в России

"Рубин" обыграл "Факел" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей

ТАСС, 25 сентября. Казанский футбольный клуб "Рубин" одержал победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов.

Мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.

Команды провели первый матч с 2002 года. Тогда "Факел" и "Рубин" встречались в рамках первого дивизиона чемпионата России, в обеих играх казанская команда победила со счетом 2:0.

"Факел" провел третий матч под руководством Сергея Ташуева. В предыдущих встречах воронежцы в чемпионате страны разошлись миром с екатеринбургским "Уралом" (0:0), а в Фонбет - Кубке России в серии пенальти уступили "Оренбургу".

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" занимает 12-е место, набрав девять очков. "Факел" с пятью очками располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Рубин" 30 сентября на своем поле сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Факел" 1 октября примет "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

9

6

3

0

21

14

3

11

2

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

3

"Зенит"

9

5

2

2

17

19

8

11

4

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

5

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

6

"Локомотив"

9

4

3

2

15

15

14

1

7

"Пари НН"

9

4

2

3

14

9

8

1

8

"Урал"

9

4

2

3

14

8

10

-2

9

ЦСКА

9

3

4

2

13

19

15

4

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Ростов"

9

2

3

4

9

13

19

-6

12

"Рубин"

9

2

3

4

9

10

18

-8

13

"Оренбург"

9

2

2

5

8

10

16

-6

14

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

15

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

16

"Факел"

9

1

2

6

5

5

14

-9

  

Теги:
Российский футбол
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