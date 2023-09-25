СМИ: Хаби Алонсо станет главным тренером "Реала" в следующем сезоне

Нынешний тренер мадридского клуба Карло Анчелотти в 2024 году возглавит сборную Бразилии

ТАСС, 25 сентября. Хаби Алонсо будет назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) с сезона-2024/25. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Нынешним главным тренером "Реала" является итальянец Карло Анчелотти. В июле глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес сообщил, что в 2024 году Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Хаби Алонсо 41 год, с 2022 года он возглавляет германский "Байер". В качестве игрока Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Футболист также играл за испанские "Реал Сосьедад" и "Эйбар", английский "Ливерпуль" и германскую "Баварию". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

"Реал" после 6 матчей чемпионата Испании набрал 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Байер" с 13 очками после 5 туров располагается на 2-й строчке в чемпионате Германии.