26 сентября, 06:56
Единая лига ВТБ

Баскетболист ЦСКА Антонов считает, что у клуба не может быть иных целей, кроме чемпионства

Форвард армейцев отметил, что команде нужно время, чтобы сыграться

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА не может ставить себе других задач, кроме побед во всех турнирах. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Семен Антонов.

"Я профессиональный спортсмен, поэтому всегда настроен побеждать, тем более я представляю ЦСКА, у этого клуба не может быть иных целей, кроме как чемпионства, побед во всех турнирах, где мы играем, - сказал форвард армейцев. - Это великий клуб с богатой историей, мы не можем подходить к соревнованиям с другим настроем. У нас обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятерки, пришли молодые ребята, нужно время, чтобы сыграться. Многие команды проходят через такие обновления, это нормально".

В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в Единой лиге ВТБ. В завершившемся 24 сентября Суперкубке Единой лиге ВТБ армейцы заняли шестое место из восьми. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация