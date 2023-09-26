Ольховский считает, что теннисист Сафиуллин окажет давление на Зверева

Финальный матч между российским и немецким спортсменами пройдет во вторник в китайском Чэнду

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин своими атакующими действиями может оказать давление на представителя Германии Александра Зверева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч между Сафиуллиным и Зверевым пройдет во вторник и начнется в 14:30 мск.

"Зверев сейчас находится в хорошей форме, Роману будет нелегко победить. Матч будет тяжелым, но и Роман здорово здесь играет, очень резко и остро атакует. Я думаю, он окажет давление на Зверева, а под давлением он нередко ошибается, поэтому у Сафиуллина будут шансы на победу", - сказал Ольховский.

Турнир в Чэнду проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд - более $1,1 млн. Действующим победителем является испанец Пабло Карреньо-Буста, выигравший турнир в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Из россиян соревнования выигрывал Карен Хачанов (2016).