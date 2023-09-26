В WADA заявили, что ждут справедливого решения по делу фигуристки Валиевой

Слушания пройдут в Швейцарии с 26 по 28 сентября

ТАСС, 26 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиненной в нарушении анидопинговых правил. Об этом заявил представитель WADA Джеймс Фицджеральд, комментарий которого приводит агентство Рейтер.

"Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах", - заявил Фицджеральд.

Слушания по делу Валиевой пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный. WADA настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Валиева считает свои действия непреднамеренными и рассчитывает вернуть золото чемпионата России, которого она лишилась в результате аннулирования ее результатов после взятия пробы.

Во время Олимпийских игр в Пекине стало известно, что Валиева может быть виновна в нарушении антидопинговых правил. Cпортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года, когда фигуристка уже завоевала золото в олимпийском командном турнире. Валиева также была допущена к участию в личных соревнованиях фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.