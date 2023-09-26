Олимпийская чемпионка Привалова претендует на пост главы Федерации легкой атлетики Москвы

Проведение выборов запланировано на 2 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова претендует на пост руководителя Федерации легкой атлетики Москвы, в случае избрания она сделает все для достойного развития организации. Такое мнение высказал ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.

"Ирина Привалова два года совмещала исполнение должностей президента ВФЛА и главного тренера сборной команды России по легкой атлетике, - сказал Иванов. - Во многом благодаря Ирине Анатольевне после семи с половиной лет отстранения восстановлено членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Хорошие спортивные результаты были показаны в августе на чемпионате России в Челябинске, сегодня данные соревнования по уровню результатов находятся в топ-10 рейтинга World Athletics за 2023 год, а среди национальных первенств чемпионат России находится на втором месте в мире. И все это несмотря на то, что в период с 2015 года выросло поколение спортсменов, не имевших международной практики".

"В декабре 2022 года я вернулся к исполнению своих обязанностей президента ВФЛА, весной этого года на должность главного тренера спортивных сборных команд России по легкой атлетике избран и утвержден Руслан Мащенко. Большой объем нагрузки в ВФЛА и сборной был снят с первого вице-президента, и поэтому у меня нет сомнений в том, что Ирина Анатольевна в случае избрания не только в полной мере справится с новыми обязанностями председателя Федерации легкой атлетики Москвы, но и весь свой колоссальный опыт и потенциал направит на достойное развитие одной из самых значимых региональных федераций страны", - заключил президент ВФЛА.

Выборы руководства Федерации легкой атлетики Москвы запланированы на 2 октября. В настоящее время председателем организации является Олег Курбатов.